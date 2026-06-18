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Tous les fruits de l'arbre du mal

Liane de Pougy, Hervé Duchêne

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Aimer, perdre, renaître : le journal d'une icône des Années Folles : Liane de Pougy ! Après la publication des premiers Cahiers bleus (été 1919), puis de ceux consacrés à 1924, ce nouveau volume poursuit l'édition du journal intime de Liane de Pougy (1869-1950), une oeuvre monumentale restée inédite jusqu'à aujourd'hui. Dans les années folles, rien ne semblait troubler l'existence de celle qui était devenue la princesse Ghika. Ses carnets racontent une vie faite de plaisirs et d'insouciance : mondanités parisiennes, séjours entre Honfleur et la Savoie, retraites à Roscoff. Mais le 4 juillet 1926, tout bascule : son mari l'abandonne pour une jeune invitée. Face à l'océan et à la solitude, Liane entame une reconstruction douloureuse. Elle retrouve peu à peu une énergie nouvelle grâce à une femme, Mimy, rencontrée par l'intermédiaire de Natalie Barney. Liane excelle à explorer la complexité des sentiments, décrivant sans complaisance les ravages de la passion et les hypocrisies du monde qui l'entoure. Consciente de l'ambiguïté des sentiments et de la violence des passions, Liane écrit avec une liberté remarquable. Elle se décrit elle-même comme une femme à qui "les hommes ont fait manger tous les fruits de l'arbre du mal". Entre lucidité, ironie et sensualité, ces pages offrent un témoignage précieux — à la fois intime et historique — sur une époque et sur une femme hors norme.

Par Liane de Pougy, Hervé Duchêne
Chez Le Passeur Editeur

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Auteur

Liane de Pougy, Hervé Duchêne

Editeur

Le Passeur Editeur

Genre

Littérature française

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Tous les fruits de l'arbre du mal

Liane de Pougy, Hervé Duchêne

Paru le 25/06/2026

300 pages

Le Passeur Editeur

19,00 €

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