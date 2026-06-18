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Savoie prodigieuse

Philippe Ménager

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Savoie prodigieuse invite à redécouvrir une terre que l'imagerie nationale réduit trop souvent à ses stations de ski, à sa fondue et à ses lacs. La Savoie est bien davantage ? : un territoire d'altitudes et d'identités, un carrefour d'histoires où la géopolitique alpine se noue avec les forces lentes de la géologie. De la croix blanche sur fond rouge aux frontières redessinées par les traités, des cols mythiques aux roches venues du centre de la Terre, Philippe Ménager explore la Savoie dans toute sa prodigieuse diversité. Ni simple département montagnard ni relique d'un duché disparu, la Savoie apparaît ici comme un monde en soi,? une mosaïque de paysages, d'échos historiques et de singularités naturelles. A la croisée de l'histoire, de la géographie et de la culture, ce livre interroge ce qui fait la substance d'un pays ? : ses contours, ses mémoires, et la persistance de son nom à travers les siècles. Une invitation à regarder autrement cette région à la fois frontalière et centrale, familière et insaisissable ? : la Savoie, tout simplement prodigieuse.

Par Philippe Ménager
Chez Christine Bonneton

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Auteur

Philippe Ménager

Editeur

Christine Bonneton

Genre

Savoie

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Savoie prodigieuse

Philippe Ménager

Paru le 18/06/2026

128 pages

Christine Bonneton

15,90 €

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Scannez le code barre 9782384872664
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