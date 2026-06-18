Les gangs juifs de Londres

Il est une partie méconnue de l'histoire juive qui n'a rien à envier à l'histoire corse, celle des quartiers de l'est de Londres peuplés d'immigrants ashkénazes fuyant les pogroms. Sur fond de misère et de luttes politiques et identitaires s'y développe une véritable mafia, vivant de trafics, d'extorsions et de prostitution, une histoire bien singulière où les bookmakers sont au service de la lutte contre le fascisme... Le roman vrai d'une communauté riche en figures hautes en couleur comme Jack Spot ou Billy Hill, sur fond de différentes nuances de socialisme et d'antisémitisme. Un triangle unique entre une police londonienne longtemps dépassée, une communauté juive traditionaliste pétrie d'exigences morales et des entrepreneurs du crime que rien ne semble effrayer.