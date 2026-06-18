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#Album jeunesse

La pelle rouge

Céline Claire, Anne Derenne

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C'est MA pelle ! Deux enfants sur une plage. L'un a une pelle verte. Un autre enfant arrive. Il a une pelle rouge. "Mais, je n'en ai pas, moi, de pelle rouge. . ". . Il prend la pelle rouge sans demander l'accord de son propriétaire... "Mais c'est ma pelle ! " s'insurge l'autre. Le conflit semble inévitable. Et pendant que les deux enfants se chamaillent, la pelle verte... disparaît sous le sable... "On m'a volé ma pelle ! "s'écrie le propriétaire de la pelle verte. C'est avec intelligence et dans le calme que tous les deux vont retrouver la pelle verte, grâce à la pelle rouge ! Les deux enfants sont prêts maintenant à partager leurs pelles et construire leurs rêves de sable !

Par Céline Claire, Anne Derenne
Chez Gulf Stream

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Auteur

Céline Claire, Anne Derenne

Editeur

Gulf Stream

Genre

Autres éditeurs (F à J)

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La pelle rouge

Céline Claire, Anne Derenne

Paru le 18/06/2026

32 pages

Gulf Stream

13,50 €

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Scannez le code barre 9782383496496
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