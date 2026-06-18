Coffret L'Oracle de l'Odyssée

Embarquez avec Ulysse dans la plus grande aventure jamais racontée ! Le dessinateur Paolo Barbieri illustre un épisode légendaire de l'Odyssée sur chaque carte de cet oracle : les sirènes, Polyphème, Calypso et la sorcière Circé ne sont que quelques-uns des personnages mythiques que vous rencontrerez au cours de ce voyage épique et mémorable. Au fond, l'histoire d'Homère n'est qu'une allégorie du voyage spirituel à entreprendre pour enfin atteindre les rivages sûrs de votre Ithaque personnelle.