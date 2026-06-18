Level up with the Gods Tome 5

Les dieux extérieurs ont détruit l'humanité et les derniers dieux intérieurs n'ont plus aucune chance de l'emporter. Afin de sauver le monde, Kim Yuwon est renvoyé dans le passé. Adapté du light novel Au niveau des Dieux qui compte plus de 25 tomes. La grande guerre est finie... La longue bataille entre les dieux intérieurs et les dieux extérieurs s'est conclue par une cuisante défaite de ces derniers. C'est alors qu'un ultime espoir apparaît : afin de sauver le monde, Kim Yuwon est renvoyé dans le passé, quelques heures avant l'apparition des premiers donjons. Pour sauver ceux qu'il aime, il doit de nouveau rassembler ses compagnons et les faire gagner en puissance.