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Loi de la hird

David Brégaint

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Le XIII ? siècle a marqué l'apogée du royaume de Norvège, une période de puissance politique et d'expansion territoriale (Orcades, Islande, Finnmark). Après un siècle de guerres civiles (1130-1240), la dynastie des Sverre (1184-1319) concentre le pouvoir royal, renforce l'administration et unifie les lois. Le règne de Magnús VI Hákonarson (1263-1280) est à cet égard décisif : il promulgue la Loi du pays (Landslög, 1274-1276) qui remplace les codes régionaux, et la Loi de la hird (Hirðskrá, 1273-1277) qui régit l'élite aristocratique au service du roi. La hird, à l'origine une garde militaire viking, devient sous les Sverre un corps d'officiers civils et administratifs, reflétant la transition vers un Etat centralisé. La Loi de la hird codifie la hiérarchie, les devoirs (loyauté, service) et les privilèges, tout en intégrant des coutumes anciennes (comme le partage du butin) et des réformes récentes (succession royale, rituel d'acclamation). Elle s'inspire également de la culture courtoise européenne et propose aux membres de la hird des conseils pratiques pour adopter un comportement courtois. Pour la première fois traduite en français, la Loi de la hird illustre la modernisation législative de la Norvège médiévale, où la loi devient l'outil d'un pouvoir monarchique unifié. La hird, coeur de cette réforme, incarne la fusion entre tradition guerrière viking et gouvernance médiévale.

Par David Brégaint
Chez Presses universitaires de Caen

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Auteur

David Brégaint

Editeur

Presses universitaires de Caen

Genre

Scandinavie

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Loi de la hird

David Brégaint trad. Hagland jan Ragnar, Jan Ragnar Hagland

Paru le 23/07/2026

300 pages

Presses universitaires de Caen

15,00 €

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