Les sept flèches

Un grand chamane brésilien nous partage ses enseignements. Dans ce livre, Tony, chaman et enseignant, transmet une technique de transformation intérieure puissante et accessible, issue de traditions ancestrales qu'il pratique et transmet depuis de nombreuses années. Son enseignement s'adresse à celles et ceux qui traversent des périodes de crise, de transition ou de perte de repères, et qui choisissent de reprendre la responsabilité de leur chemin intérieur afin de retrouver stabilité, clarté et paix intérieure. Loin d'un discours ésotérique abstrait, la technique proposée est précise, structurée et expérientielle. Elle agit directement sur les états de conscience, le système émotionnel et la relation au corps, permettant de traverser le chaos sans s'y perdre. Pas à pas, le lecteur est invité à se rencontrer avec honnêteté, à reconnaître ses mécanismes, et à accéder à ses ressources profondes pour renforcer son ancrage et son discernement. Porté par la parole directe de Tony et son expérience de terrain, ce livre est à la fois un outil de pratique autonome et une porte d'entrée vers une spiritualité incarnée, vivante et exigeante, adaptée aux enjeux du monde contemporain. Un ouvrage de transmission pour celles et ceux qui sont prêts à travailler sur eux-mêmes afin d'avancer concrètement dans leur vie et d'inscrire leur transformation dans la durée.