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#Roman francophone

Les Dames enchanteresses

Bernard Rio

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De Mélusine à Viviane, saintes ou déesses, souveraines ou sirènes... découvrez les figures féminines marquantes de notre patrimoine médiéval et antique. L'auteur décrypte leur histoire, ainsi que les symboles et les valeurs inspirantes qu'elles ont su véhiculer jusqu'à nos jours. De Mélusine à Morgane, de Peau d'âne à Viviane, de la Vouivre à la dame à la Licorne, ces figures féminines issues des mythes, des récits médiévaux et des légendes ne séduisent pas, elles élisent. Elles accordent la souveraineté, imposent des interdits, éprouvent les hommes et retirent leur faveur lorsque leur loi est transgressée. A travers les légendes de la forêt, des dames à la fontaine, de la ville engloutie et de l'Autre Monde, ce livre révèle une mémoire plus ancienne que le christianisme et que les traditions populaires : celle d'un féminin souverain, structurant l'ordre du monde avant d'être folklorisé, diabolisé ou effacé. Dans " Les enchanteresses ", Bernard Rio propose une lecture rigoureuse et incarnée des grands mythes, où le pouvoir n'est jamais conquis par la force, mais accordé par celles qui règnent sur l'invisible. Ces reines élisent les rois. Elles sont la mémoire et la parole des sources et des bois où elles règnent. Ce ne sont ni des sorcières ni de simples amantes. Le temps et la loi des Dames prévalaient avant le culte marial.

Par Bernard Rio
Chez Editions Véga

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Auteur

Bernard Rio

Editeur

Editions Véga

Genre

Contes et nouvelles

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Les Dames enchanteresses

Bernard Rio

Paru le 25/06/2026

292 pages

Editions Véga

22,00 €

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