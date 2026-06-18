Billie Eilish a tout renversé sur son passage : les codes, les sons, les images, et même les attentes d'une industrie habituée aux artistes formatés. Avec sa voix intimiste, son univers sombre et minimaliste, son style unique et son authenticité radicale, elle incarne comme personne les paradoxes et les aspirations de la génération Z. De ses débuts sur SoundCloud à ses triomphes aux Grammy Awards, ce livre retrace l'ascension fulgurante d'une icône moderne. Capucine Fau analyse ses textes, ses clips, ses choix esthétiques, son rapport à la célébrité, son engagement pour l'environnement et la santé mentale, ainsi que l'influence qu'elle exerce sur la mode et la pop contemporaine. A travers une approche sensible, documentée et accessible, l'autrice montre comment Billie Eilish a réinventé la pop en y injectant vulnérabilité, audace et vision artistique. Un ouvrage essentiel pour comprendre une star qui ne ressemble à aucune autre - ; et une génération qui réinvente tout. Capucine Fau est spécialiste de la pop culture.