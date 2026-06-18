Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Roman francophone

Nos âmes ensoleillées

Emma Colins

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
" Plonge avec moi, Nimh. " Une romance sous le soleil de l'Australie, un voyage initiatique à l'autre bout du monde, pour deux âmes meurtries prêtes à se libérer de leurs blessures... Nimh quitte tout pour partir en Australie dans le cadre d'un échange universitaire. Loin de chez elle, elle espère se reconstruire et aller de l'avant malgré son lourd passé. Dès son arrivée, elle fait la rencontre de Cole, un mystérieux jeune homme au comportement solitaire et lunatique qui l'intrigue autant qu'il l'attire. Cole, de son côté, est un mannequin en vogue qui cache un sombre secret. Brisé par un événement traumatisant, il s'est renfermé sur lui-même, fuyant amis et obligations. Pourtant, la présence rayonnante et l'insistance de Nimh vont peu à peu faire fondre sa carapace. Liés par un lien particulier qu'ils peinent à s'expliquer, Nimh et Cole vont se rapprocher au fil des semaines, d'abord sur les vagues, puis dans la vie. Mais leur histoire naissante devra faire face aux démons du passé qui les hantent... Sous le soleil d'Australie, tout peut arriver... Romance new adult A partir de 16 ans

Par Emma Colins
Chez Slalom

|

Auteur

Emma Colins

Editeur

Slalom

Genre

Romance sexy

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Nos âmes ensoleillées par Emma Colins

Commenter ce livre

 

Nos âmes ensoleillées

Emma Colins

Paru le 18/06/2026

416 pages

Slalom

19,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782375545676
9782375545676
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Étienne Klein perd son doctorat après une enquête sur le plagiat de sa thèse “Je suis plus français que toi, parce que moi, j’ai choisi” : dans les allées de Passeurs de Livres Plagiat d'Étienne Klein : des excuses au règlement de comptes Lionnel Astier : “Tout ce qui leur restait, c’était la parole”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.