Nos âmes ensoleillées

" Plonge avec moi, Nimh. " Une romance sous le soleil de l'Australie, un voyage initiatique à l'autre bout du monde, pour deux âmes meurtries prêtes à se libérer de leurs blessures... Nimh quitte tout pour partir en Australie dans le cadre d'un échange universitaire. Loin de chez elle, elle espère se reconstruire et aller de l'avant malgré son lourd passé. Dès son arrivée, elle fait la rencontre de Cole, un mystérieux jeune homme au comportement solitaire et lunatique qui l'intrigue autant qu'il l'attire. Cole, de son côté, est un mannequin en vogue qui cache un sombre secret. Brisé par un événement traumatisant, il s'est renfermé sur lui-même, fuyant amis et obligations. Pourtant, la présence rayonnante et l'insistance de Nimh vont peu à peu faire fondre sa carapace. Liés par un lien particulier qu'ils peinent à s'expliquer, Nimh et Cole vont se rapprocher au fil des semaines, d'abord sur les vagues, puis dans la vie. Mais leur histoire naissante devra faire face aux démons du passé qui les hantent... Sous le soleil d'Australie, tout peut arriver... Romance new adult A partir de 16 ans