Romain Froquet, né en 1982, construit son oeuvre en mêlant art abstrait, art urbain et influences ethniques. Il développe ses travaux artistiques autour des flux, des liens et des mouvements, en traçant des lignes courbes. Il est aussi un grand coloriste, introduisant la couleur dans ses oeuvres d'une manière vibrante et imposante. Il s'inspire d'artistes contemporains, précurseurs de la peinture abstraite, tels Arshile Gorky, Jackson Pollock ou Willem de Kooning. L'art abstrait lui confère le pouvoir de percevoir au-delà du tangible, d'extraire l'infini du fini, d'explorer des territoires inconnus. Dans un monde ultra connecté, l'artiste souhaite que ses créations rendent compte des connexions, celles des personnes entre elles, des éléments naturels, de l'Homme avec la Terre... et bien sûr de l'artiste avec son public. En travaillant à partir de photographies d'échangeurs d'autoroute, il évoque, par exemple, les voies de communication qui relient les hommes. La ligne lui permet de matérialiser cette connexion. Conçu comme une immersion progressive dans l'univers de l'artiste, l'ouvrage explore ainsi une pratique où la ligne devient à la fois forme, langage et expérience sensible. Il retrace plus de vingt années de recherche artistique autour de la ligne, du geste et de la notion de connexion, à travers un parcours riche et transversal mêlant dessin, peinture, installations et interventions in situ, en France comme à l'international.