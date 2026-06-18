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La geste des Diawara

Baba Diawara

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La geste des Diawara. De Daaman Gille au Mémorial-Musée Dama Guilé Diawara - Tome I raconte l'itinéraire exceptionnel de Daama Gille, chasseur légendaire devenu fondateur d'une dynastie qui régna pendant des siècles sur le royaume du Kingi, au coeur du Sahel occidental. A travers les traditions orales, les récits des ? axamalo et les analyses historiques, cet ouvrage explore la naissance du pouvoir Jaawara, ses alliances, ses résistances et son influence durable en Afrique de l'Ouest. Entre mythe fondateur et réalité politique, il restitue la profondeur d'une mémoire transmise de génération en génération. Plus qu'un livre d'histoire, cette oeuvre est un acte de transmission : préserver un héritage, affirmer une identité et inscrire la mémoire Jaawara dans le temps long.

Par Baba Diawara
Chez Editions L'Harmattan

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Auteur

Baba Diawara

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Ethnologie et anthropologie

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La geste des Diawara

Baba Diawara

Paru le 18/06/2026

334 pages

Editions L'Harmattan

36,00 €

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Scannez le code barre 9782336623078
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