Dans un corps qui le trahit à chaque battement, Spaghetti grandit avec la drépanocytose comme compagne impitoyable. Surnommé "Spaghetti" par un monde prompt à se moquer de la fragilité, il traverse l'enfance guinéenne, le séminaire, l'université à Conakry puis l'exil en France, avec une seule volonté : devenir pleinement homme malgré la maladie. A travers un récit intense, sensible et habité, Six pieds dans l'os raconte le combat d'un être contre la souffrance, les humiliations, les tabous et les limites imposées par son propre corps. Mais c'est aussi un roman de foi, de dignité et d'espérance. Le cri bouleversant d'un homme qui refuse d'être défini par sa maladie.