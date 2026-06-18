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#Roman francophone

Six pieds dans l’os

Eugène Pierre Lamah

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Dans un corps qui le trahit à chaque battement, Spaghetti grandit avec la drépanocytose comme compagne impitoyable. Surnommé "Spaghetti" par un monde prompt à se moquer de la fragilité, il traverse l'enfance guinéenne, le séminaire, l'université à Conakry puis l'exil en France, avec une seule volonté : devenir pleinement homme malgré la maladie. A travers un récit intense, sensible et habité, Six pieds dans l'os raconte le combat d'un être contre la souffrance, les humiliations, les tabous et les limites imposées par son propre corps. Mais c'est aussi un roman de foi, de dignité et d'espérance. Le cri bouleversant d'un homme qui refuse d'être défini par sa maladie.

Par Eugène Pierre Lamah
Chez Editions L'Harmattan

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Auteur

Eugène Pierre Lamah

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Littérature francophone

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Six pieds dans l’os

Eugène Pierre Lamah

Paru le 18/06/2026

210 pages

Editions L'Harmattan

20,00 €

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Scannez le code barre 9782336618111
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