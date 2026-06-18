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Songe d'une nuit ambrée Tome 5

Masoho Murano, Kei Sugimura

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Une sorte de " Les Gouttes de Dieu de la Bière " ! Un vrai guide explicatif sur la bière artisanale et un véritable voyage au Japon entre amis ! Nana, lassée du peu de reconnaissance qu'elle obtient pour son travail, entre un jour dans une izakaya appelée " L'Ours Polaire ". Elle ne se doute pas qu'elle va y découvrir un univers qui va changer son existence, celui des bières artisanales. Elle va alors partager ses compétences avec Tetsuo, un jeune photographe, pour aider le propriétaire de l'établissement, Ryûichi, à trouver sa clientèle.

Par Masoho Murano, Kei Sugimura
Chez Soleil Productions

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Auteur

Masoho Murano, Kei Sugimura

Editeur

Soleil Productions

Genre

Seinen/Homme

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Songe d'une nuit ambrée Tome 5

Masoho Murano, Kei Sugimura

Paru le 18/06/2026

178 pages

Soleil Productions

8,50 €

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Scannez le code barre 9782302100053
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