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Chemin de l'Evangile 3 à Gron (Yonne)

Christine Chaussé, Nelly Connet

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Les témoignages d'occupations humaines du Dernier Maximum Glaciaire sont rares dans le bassin de Paris. Le site découvert à Gron, dans la vallée de l'Yonne, est compris dans la terrasse alluviale la plus récente de l'hydrosystème où elle est datée entre 80 et 20 ka. Ces formations fluviatiles ont livré deux occupations du Paléolithique récent installées sur une berge de la rivière, l'une rapportée au Badegoulien, l'autre au Solutréen. L'exceptionnelle conservation de l'occupation badegoulienne a permis d'engager une étude pluridisciplinaire et de mener une analyse palethnographique qui s'appuie sur les liens techniques et fonctionnelles des vestiges entre eux (lithique, faune, foyers, parure) et sur leurs relations dans l'espace du site. De l'occupation solutréenne en partie démantelée subsiste une ébauche de feuille de laurier et les éclats issus de son façonnage. Ces vestiges ont permis de restituer pas à pas les étapes techniques du processus de taille, s'immisçant dans les doutes et les choix du tailleur de cet objet emblématique du Solutréen.

Par Christine Chaussé, Nelly Connet
Chez CNRS

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Auteur

Christine Chaussé, Nelly Connet

Editeur

CNRS

Genre

Archéologie

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Chemin de l'Evangile 3 à Gron (Yonne)

Christine Chaussé, Nelly Connet

Paru le 18/06/2026

380 pages

CNRS

55,00 €

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