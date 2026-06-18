Le Tournoi des champions approche et les Knights comptent donner tout ce qu'ils ont pour remporter la victoire ! La saison dernière, Léo et ses coéquipiers ont sauvé les Lewisham Knights en évitant la dernière place du classement de la Première Ligue U14. Leur avenir semble prometteur... jusqu'à ce qu'ils apprennent que l'équipe senior des Knights a été reléguée en deuxième division, mettant à nouveau en péril l'avenir des U14. Tout n'est peut-être pas perdu. Le propriétaire de l'équipe a inscrit les U14 au Tournoi des champions, qui se déroule pendant l'été. Léo et ses coéquipiers feront leurs valises et voyageront à travers l'Europe pour affronter les meilleures équipes juniors du monde !