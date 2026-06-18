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Tadej Pogacar, "Pour moi, le cyclisme est un jeu"

Yohann Hautbois

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La première biographie illustrée sur le phénomène actuel du cyclisme, Tadej Pogacar, par un des meilleurs spécialistes de L'Equipe , Yohann Hautbois. A vingt-sept ans, Tadej Pogacar est déjà l'un des plus grands cyclistes de l'histoire, si ce n'est le plus grand, avec Eddy Merckx. Aussi impérial sur les classiques d'un jour que sur les grands Tours, cet apôtre du cyclisme total a presque tout gagné. Mais au-delà de son extraordinaire palmarès, cet ouvrage dévoile l'homme derrière le coureur, depuis son enfance à Komenda, un petit village de Slovénie, jusqu'à ses plus grands exploits : l'importance de son entourage familial, son mental d'acier, son panache et son rapport singulier à la victoire comme à la pression. " Quand j'ai les jambes, j'attaque toujours ", avoue celui pour qui le cyclisme est avant tout un jeu. Avec lui, les plans de course sont rarement respectés tant sa peur de s'ennuyer le pousse aux plus folles échappées. Yohann Hautbois, reporter à L'Equipe qui suit " Pogi " depuis des années, nous dévoile pourquoi il fascine autant, et brosse le portrait d'un coureur déjà légendaire. Ce récit illustré par les images de L'Equipe et des photos personnelles, s'appuie également sur les témoignages du staff de Pogacar et de sa famille.

Par Yohann Hautbois
Chez Solar

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Auteur

Yohann Hautbois

Editeur

Solar

Genre

Cyclisme, VTT

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Tadej Pogacar, "Pour moi, le cyclisme est un jeu"

Yohann Hautbois

Paru le 18/06/2026

160 pages

Solar

17,90 €

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