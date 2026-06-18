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La question irlandaise, enjeu crucial du Brexit

Marie-Claire Considère-Charon

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10 ans du Brexit. Un essai inédit qui montre comment la question irlandaise est devenue son principal enjeu. Cet essai analyse en profondeur la manière dont la question irlandaise est devenue l'un des enjeux majeurs du Brexit , révélant pourquoi ce dossier complexe et hautement sensible a tant freiné les négociations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne . Au coeur du débat : l'avenir de l'Irlande du Nord , ses relations avec la République d'Irlande , et les implications pour la future relation commerciale entre Londres et Bruxelles. L'ouvrage retrace le processus de formulation puis de négociation de cette problématique, en identifiant les principaux enjeux , paramètres et acteurs impliqués. Grâce à une approche mêlant dimensions politiques , diplomatiques , commerciales et constitutionnelles , ce livre offre une analyse éclairante pour comprendre l'un des dossiers les plus déterminants du Brexit.

Par Marie-Claire Considère-Charon
Chez Editions Dalloz

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Auteur

Marie-Claire Considère-Charon

Editeur

Editions Dalloz

Genre

Droit communautaire

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La question irlandaise, enjeu crucial du Brexit

Marie-Claire Considère-Charon

Paru le 18/06/2026

Editions Dalloz

22,00 €

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Scannez le code barre 9782247251285
9782247251285
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