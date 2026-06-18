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Le bateau des errantes

Hargrave kiran Millwood, Kiran Millwood Hargrave

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Voici donc venir les crues, les séismes, les incendies. Ces avertissements seront les derniers. C'est ainsi que se crée le neuf : en détruisant l'ancien. Yseult a réveillé la magie qui sommeille au coeur de la terre. Avec Eira, la princesse rebelle, elles s'apprêtent à vivre un voyage tumultueux sur la mer, affrontant pirates et flots déchainés. Mais peu importe le danger, car c'est l'avenir du monde qui est en jeu... Le dernier volet de la fantasy épique de Kiran Millwood Hargrave, l'autrice des Graciées.

Par Hargrave kiran Millwood, Kiran Millwood Hargrave
Chez Robert Laffont

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Auteur

Hargrave kiran Millwood, Kiran Millwood Hargrave

Editeur

Robert Laffont

Genre

Mondes fantastiques

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Le bateau des errantes

Hargrave kiran Millwood, Kiran Millwood Hargrave trad. Sarah Tardy

Paru le 18/06/2026

33 pages

Robert Laffont

18,90 €

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