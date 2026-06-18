Messianisme et mystique

Le messianisme est-il seulement une attente tournée vers l'avenir ? Dans ce livre devenu incontournable, Moshé Idel propose une relecture ambitieuse des rapports entre deux dimensions majeures du judaïsme : l'attente messianique et l'expérience mystique. Refusant les interprétations univoques, il met en évidence la diversité des formes que prend le messianisme selon les époques, les milieux et les courants de pensée. Croisant savamment l'étude des textes et des pratiques avec la finesse qui en a fait une figure d'autorité dans le champ, Idel montre que le messianisme ne relève pas seulement d'une espérance collective tournée vers l'avenir. Au contraire, il peut s'inscrire dans des pratiques spirituelles individuelles, voire dans des expériences immédiates du divin. Il éclaire ainsi les interactions complexes entre spéculation théologique, pratiques rituelles et contextes historiques. Un ouvrage majeur où mystique et messianisme apparaissent comme des forces vivantes, en constante redéfinition. Traduit par Catherine Chalier Spécialiste de renommée mondiale de la tradition mystique juive, Moshé Idel a renouvelé l'étude de la Kabbale. Ses ouvrages ont révolutionné la compréhension moderne de l'histoire intellectuelle juive et mis en lumière les liens étroits qui unissent la magie, le mysticisme et la liturgie.