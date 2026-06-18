Créer un être humain artificiel : mythe ou savoir oublié ? Dans ce livre, Moshé Idel explore l'une des figures les plus fascinantes de l'imaginaire juif - celle du Golem, créature façonnée par l'homme grâce à la puissance du langage sacré. Au coeur de l'enquête, les méthodes de fabrication, longtemps négligées par la recherche. Combinaisons de lettres, usages rituels de l'hébreu, spéculations mystiques - autant de pratiques qui conféraient aux sages un statut singulier, celui de détenteurs d'un savoir capable d'agir sur le réel. Moshé Idel, illustre élève de Gershom Scholem, dépasse ici le maître et propose la première étude exhaustive des sources consacrées à la création du Golem, de l'Antiquité tardive à l'époque moderne. S'appuyant sur de nombreux manuscrits, souvent inédits, il restitue la diversité des traditions médiévales, d'Europe du Nord à l'Espagne, et met en lumière leur contexte intellectuel. Depuis son époque, Idel se penche sur les enjeux philosophiques d'une telle création avec des propos d'une modernité étonnante, à l'heure où les avancées scientifiques interrogent chaque jour la limite de l'humain. Un ouvrage de référence qui nous entraîne dans une plongée érudite et captivante au coeur des liens entre langage, pouvoir et création. Préface de Henri Atlan Traduit par Cyrille Aslanoff Spécialiste de renommée mondiale de la tradition mystique juive, Moshé Idel a renouvelé l'étude de la Kabbale. Ses ouvrages ont révolutionné la compréhension moderne de l'histoire intellectuelle juive et mis en lumière les liens étroits qui unissent la magie, le mysticisme et la liturgie.