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Soleils fantômes

Gaël Aymon

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En famille, sur une petite île de l'Atlantique, Hélyos ne réalise pas à quel point l'été de ses seize ans sera mortel... Malgré l'hostilité qu'ils lui inspirent, Hélyos se mêle à d'autres ados en vacances, attiré par la séduisante Manon et le mystérieux Lucas. Mais comment Solal, son petit frère de 5 ans, connaît-il aussi bien la maison aux volets rouges où résident ses nouveaux amis ? Et s'il disait vrai, s'il était déjà venu sur cette île ? Car Solal ne cesse de le répéter : c'est là qu'il est mort.

Par Gaël Aymon
Chez Nathan

|

Auteur

Gaël Aymon

Editeur

Nathan

Genre

Suspense

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Soleils fantômes

Gaël Aymon

Paru le 18/06/2026

256 pages

Nathan

15,95 €

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Scannez le code barre 9782095065911
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