Soleils fantômes

En famille, sur une petite île de l'Atlantique, Hélyos ne réalise pas à quel point l'été de ses seize ans sera mortel... Malgré l'hostilité qu'ils lui inspirent, Hélyos se mêle à d'autres ados en vacances, attiré par la séduisante Manon et le mystérieux Lucas. Mais comment Solal, son petit frère de 5 ans, connaît-il aussi bien la maison aux volets rouges où résident ses nouveaux amis ? Et s'il disait vrai, s'il était déjà venu sur cette île ? Car Solal ne cesse de le répéter : c'est là qu'il est mort.