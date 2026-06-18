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#Roman francophone

Prélude de Pan

Jean Giono

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Un étranger mystérieux, un orage qui gronde, des paysans ivres, et c'est soudain un déchaînement de violence, une transe collective qui s'empare de tout le village pour s'achever en orgie dionysiaque... Une femme se laisse charmer par les chansons d'un ouvrier italien au désespoir de son mari ; un vieil homme prêt à tout pour défendre les arbres qu'il a plantés ; une jeune fille qui tache sa robe de mariée en aidant son père à saigner un cochon... Quatre textes âpres par l'auteur du Hussard sur le toit.

Par Jean Giono
Chez Editions Gallimard

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Auteur

Jean Giono

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Littérature française

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Prélude de Pan

Jean Giono

Paru le 18/06/2026

112 pages

Editions Gallimard

3,00 €

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Scannez le code barre 9782073163202
9782073163202
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