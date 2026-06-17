Miss Fantasmes T07

Durant une nuit d'orage, Jun et Kanô partagent un moment d'intimité torride lorsque tout à coup, Rei débarque chez sa soeur, interrompant cet instant privilégié. Quelque temps plus tard, Rin propose à toute la bande d'aller faire du camping en montagne à l'occasion d'un grand week-end. Mieux qu'une tente, Jun et Kanô se retrouvent à partager avec leurs amis un charmant bungalow, un lieu propice à l'expression de leurs désirs. Mais l'aventure qui va les surprendre en pleine nuit ne sera pas forcément celle tant fantasmée...