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Galaxias Tome

Hatesaka Ao

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Au royaume de Laniakea, les humains vivent aux côtés de dracoïdes, des êtres dotés d'une queue aux pouvoirs surpuissants. Geo, une jeune habitante d'une île reculée, ne rêve que d'une chose : partir explorer le monde ! Mais son père s'y oppose fermement. Tout bascule lorsqu'elle fait la connaissance de Nereid, un mystérieux mais candide dracoïde amnésique... et qu'un membre du gouvernement débarque afin d'éliminer la jeune fille ! Ces événements vont entraîner le départ de Geo qui, accompagnée du fougueux Nereid, part sur les traces du plus grand aventurier du monde, Yuri Holst, qui pourrait bien être la clef à toutes leurs questions...

Par Hatesaka Ao
Chez Pika Edition

| 1 Partages

Auteur

Hatesaka Ao

Editeur

Pika Edition

Genre

Shonen/garçon

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Galaxias Tome

Hatesaka Ao

Paru le 17/06/2026

198 pages

Pika Edition

7,20 €

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