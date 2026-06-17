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#Roman francophone

Le Trèfle et l'Agneau

Alexiane Thill

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Alors que l'Ecosse vacille au bord du chaos, échapperont-ils au pire ? Pendant près de trente ans, Lachlan O'Connor a été le garant de l'ordre en Ecosse, le défenseur du Code auquel les Clans se soumettent pour éviter que leurs conflits ne dégénèrent en bains de sang. Mais alors que l'affrontement entre Campbell et MacLeod s'intensifie, le Trèfle doit admettre qu'il est dépassé par les évènements. Son autorité remise en question, il voit l'oeuvre de sa vie au bord de l'effondrement. Et ça, c'est sans compter un nouveau problème qui vient s'ajouter à la longue liste de ceux qu'il doit gérer : le retour de Megan MacCoy à Edimbourg... Megan a laissé le système clanique et son titre d'héritière derrière elle pour offrir à sa fille, Catherine, une vie stable. Mais quand son passé la rattrape jusqu'à Londres, elle n'a pas d'autre choix pour protéger sa famille que de se tourner vers Lachlan, dans l'espoir qu'il lui vienne une nouvelle fois en aide afin de disparaître. Cependant, ces retrouvailles rouvrent de nombreuses blessures, et déclenchent une série de conséquences que ni Megan ni Lachlan n'auraient pu anticiper. Cette nouvelle édition contient un chapitre inédit.

Par Alexiane Thill
Chez Hugo et Compagnie

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Auteur

Alexiane Thill

Editeur

Hugo et Compagnie

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

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Le Trèfle et l'Agneau

Alexiane Thill

Paru le 17/06/2026

544 pages

Hugo et Compagnie

8,90 €

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