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Pandore abusée

Peter F. Hamilton

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En 2380, l'humanité a colonisé six cents planètes, toutes reliées entre elles par des trous de ver. Le Commonwealth Intersolaire s'est développé en une société tranquille et prospère, dans laquelle la " réjuvénation " permet à chaque citoyen de vivre pendant des siècles. C'est alors qu'un astronome est témoin d'un incroyable événement cosmique : la disparition d'une étoile à un millier d'années-lumière, emprisonnée dans un champ de force d'une taille gigantesque. Le Commonwealth décide d'en savoir plus. Contre l'avis d'une partie de l'opinion, il construit le premier vaisseau spatial plus rapide que la lumière : le Seconde Chance. Sa mission sera de découvrir quelle menace pèse sur l'espèce humaine... " Hamilton est à la science-fiction ce que George R. R. Martin est à la fantasy. " SF Reviews " Un récit imaginatif et stupéfiant d'un avenir parfait en péril... Un roman aux proportions épiques, dans la lignée de Dune ou du Cycle de Fondation". SFRevu " Débordant de l'énergie de l'âge d'or de la SF, mais la plume et les personnages brillent par leur modernité. " SF Site " Un thriller interstellaire aussi incroyablement ambitieux qu'émouvant. " San Antonia Express News " Richement satisfaisant, merveilleusement imaginé, débordant de personnages complexes et originaux. " Publishers Weekly " Accrochez vos ceintures. " The Sante Fe New Mexican

Par Peter F. Hamilton
Chez Bragelonne

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Auteur

Peter F. Hamilton

Editeur

Bragelonne

Genre

Science-fiction

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Pandore abusée

Peter F. Hamilton trad. Nenad Savic

Paru le 17/06/2026

888 pages

Bragelonne

5,00 €

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