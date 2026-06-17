Kontrabassschule für alle Altersstufen Mit klar strukturierten Lernschritten und abwechslungsreichen Spielstücken ermöglicht diese zweibändige Kontrabassschule einen motivierenden Einstieg in die Welt des Kontrabasses. Das praxiserprobte Lehrbuch eignet sich für Schülerinnen und Schüler aller Altersstufen und kann im Einzel- und Gruppenunterricht verwendet werden. Der erste Band deckt die halbe bis dritte Lage ab und beginnt mit leichten Rhythmen auf leeren Saiten, zunächst gezupft, dann gestrichen. Das Spiel mit der linken Hand startet mit dem zweiten, oder alternativ mit dem ersten Finger. Kurze Exkurse in die 4. Lage, Oktavflageoletts sowie in die Daumenlage ermöglichen ein spielerisches Erkunden von Tonumfang und Klangmöglichkeiten des Instruments. Für Abwechslung sorgen Klangexperimente und kleine Aufgaben zum Improvisieren, Variieren, Transponieren und Komponieren, Übungen zum Hören, rhythmischen Klatschen sowie Notenlesen und -schreiben. Die Schule kann mit zusätzlichem Übungsmaterial aus dem Spielbuch (ED 24068) ergänzt werden, was besonders bei jüngeren Schülerinnen und Schülern wichtig ist. Beide Hefte decken unterschiedliche Stilrichtungen ab und bieten ein abwechslungsreiches Repertoire. So werden die Grundlagen für das Zusammenspiel im Vororchester, Schulorchester oder Ensemble gelegt. Klavierbegleitungen und Playbacks unterstützen das Lernen und sind zum Download erhältlich. Instrumentation : double bass