Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Manga

Kaiju n°8 Relax Tome 3

Naoya Matsumoto, Kizuku Watanabe

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Chaque jour, les membres des Forces de Défense risquent leur vie pour protéger la population face aux attaques des kaiju. Mais après tous ces efforts, nos héros ont besoin de repos pour récupérer de leur fatigue quotidienne et décompresser au maximum ! Au programme, Kafka et Reno échangent accidentellement leur corps après s'être heurtés... et bien sûr, rien ne va plus ! Les aventures rocambolesques des "jours off" continuent !

Par Naoya Matsumoto, Kizuku Watanabe
Chez Kazé Editions

|

Auteur

Naoya Matsumoto, Kizuku Watanabe

Editeur

Kazé Editions

Genre

Shonen/garçon

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Kaiju n°8 Relax Tome 3 par Naoya Matsumoto, Kizuku Watanabe

Commenter ce livre

 

Kaiju n°8 Relax Tome 3

Naoya Matsumoto, Kizuku Watanabe

Paru le 17/06/2026

Kazé Editions

7,29 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782820355331
9782820355331
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Étienne Klein perd son doctorat après une enquête sur le plagiat de sa thèse “Je suis plus français que toi, parce que moi, j’ai choisi” : dans les allées de Passeurs de Livres Plagiat d'Étienne Klein : des excuses au règlement de comptes Lionnel Astier : “Tout ce qui leur restait, c’était la parole”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.