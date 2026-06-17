Kaiju n°8 Relax Tome 3

Chaque jour, les membres des Forces de Défense risquent leur vie pour protéger la population face aux attaques des kaiju. Mais après tous ces efforts, nos héros ont besoin de repos pour récupérer de leur fatigue quotidienne et décompresser au maximum ! Au programme, Kafka et Reno échangent accidentellement leur corps après s'être heurtés... et bien sûr, rien ne va plus ! Les aventures rocambolesques des "jours off" continuent !