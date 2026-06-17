Code pénal 2027 LexisNexis - Un Code annoté et autorisé aux examens. Le code de référence des professionnels et des étudiants en droit pénal Outil indispensable pour maîtriser le droit pénal, le Code pénal 2027 LexisNexis s'adresse aux professionnels du droit, aux étudiants, aux enseignants et aux candidats aux examens et concours. Il réunit le Code pénal, les principales dispositions répressives issues d'autres codes, lois et textes en vigueur, ainsi que le Code de la justice pénale des mineurs - CJPM. Cette approche complète permet d'appréhender l'ensemble du droit pénal applicable, dans ses dimensions générale, spéciale et sectorielle. Richement annoté de références jurisprudentielles récentes, ce code constitue un outil de travail fiable, clair et opérationnel pour analyser les infractions, comprendre les évolutions de la matière et sécuriser la recherche juridique. Les points forts du Code pénal 2027 LexisNexis : 1. Un code complet, enrichi de plus de 17 000 annotations Le Code pénal 2027 LexisNexis propose plus de 17 000 annotations et références de jurisprudence, permettant d'accéder rapidement aux décisions essentielles et aux principales interprétations des textes. Il comprend également des annexes thématiques annotées, qui reproduisent les dispositions pénales essentielles issues d'autres codes, lois et décrets en vigueur. Ces annexes offrent une vision élargie du droit pénal français et européen, au-delà du seul Code pénal. 2. Une édition à jour des grandes réformes pénales Cette 39e édition intègre les réformes majeures les plus récentes ayant marqué la matière pénale. Elle prend notamment en compte : - la loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic du 13 juin 2025 ; - la loi renforçant l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants et de leurs parents du23 juin 2025 ; - la loi créant l'homicide routier et visant à lutter contre la violence routière du 9 juillet 2025 ; - la loi modifiant la définition pénale du viol et des agressions sexuelles du 6 novembre 2025 ; - la loi créant un statut de l'élu local du 22 décembre 2025. 3. Une direction scientifique reconnue Cette édition est placée sous la direction de David Déchenaud, Doyen de la Faculté de droit de Grenoble et Professeur de droit privé et sciences criminelles. Le travail de refonte engagé sous sa direction se poursuit dans cette 39e édition, afin d'offrir un code toujours plus lisible, structuré et adapté aux besoins des praticiens comme des étudiants. 4. Un code annoté et autorisé aux examens Annoté, clair et complet, le Code pénal 2027 LexisNexis est autorisé aux examens. Il constitue ainsi un support de référence pour les étudiants en droit pénal, droit pénal spécial, procédure pénale, droit des mineurs, criminologie, droit pénal des affaires ou encore droit pénal européen. Une 39e édition enrichie pour couvrir tout le droit pénal Pour cette nouvelle édition, le travail de refonte du Code pénal LexisNexis se poursuit et s'enrichit d'annexes thématiques annotées destinées à embrasser l'ensemble du droit pénal français et européen. Ces annexes couvrent notamment les grands domaines du droit pénal contemporain : - La circulation routière ; - Le droit pénal des affaires ; - La consommation ; - L'environnement ; - Les médias ; - La protection de l'enfance ; - La justice pénale des mineurs, avec l'intégration du Code de la justice pénale des mineurs - CJPM. Cette approche permet de disposer, dans un seul volume, d'un panorama complet des textes répressifs essentiels et de leurs principales applications jurisprudentielles. Un ouvrage destiné aux professionnels et aux étudiants Le Code pénal 2027 LexisNexis s'adresse aux professionnels du droit pénal et de la justice : magistrats, avocats, juristes, greffiers, enquêteurs, personnels des services judiciaires, enseignants et chercheurs. Il est également conçu pour les étudiants en droit, les candidats aux concours judiciaires, administratifs et policiers, ainsi que pour tous ceux qui doivent maîtriser les fondamentaux et les évolutions du droit pénal.