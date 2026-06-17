Code de procédure civile 2027 LexisNexis Le code de référence du procès civil, annoté par un spécialiste reconnu ! Outil incontournable des professionnels du droit, des acteurs du monde judiciaire et des étudiants, le Code de procédure civile 2027 LexisNexis rassemble les règles essentielles du procès civil et des procédures judiciaires. Autorisé aux examens, il constitue un support fiable et complet pour comprendre, maîtriser et appliquer les principes généraux de la procédure civile, les règles propres à chaque juridiction, les procédures particulières, l'arbitrage ainsi que les modes amiables de résolution des différends. Cette 40eédition, annotée sous la direction de Loïc Cadiet, professeur émérite à l'Ecole de droit de la Sorbonne, université Paris-Panthéon-Sorbonne, et ancien membre du Conseil supérieur de la magistrature, offre une analyse claire, rigoureuse et actualisée de la matière. Les points forts du Code de procédure civile 2027 LexisNexis 1. Un contenu complet pour maîtriser toute la procédure civile Le Code de procédure civile LexisNexis est une référence pour les magistrats, avocats, juristes, commissaires de justice, greffiers, enseignants et étudiants en droit. Il réunit non seulement le Code de procédure civile, mais également : - Le Code de l'organisation judiciaire ; - le Code des procédures civiles d'exécution ; - les textes relatifs aux juridictions spécialisées ; - les textes européens et internationaux applicables à la matière ; - des annexes consacrées aux procédures particulières, à l'arbitrage et aux modes amiables de résolution des différends. Cette structure permet de disposer d'une vision complète et opérationnelle du procès civil, de l'introduction de l'instance jusqu'à l'exécution des décisions. 2. Une annotation jurisprudentielle riche et précise Le code est enrichi de nombreuses annotations de jurisprudence issues des juridictions françaises, de la Cour de justice de l'Union européenne et de la Cour européenne des droits de l'homme. Ces références permettent d'identifier rapidement les décisions essentielles, de suivre les évolutions de la jurisprudence et de sécuriser l'interprétation des textes. Des références bibliographiques complètent également l'ouvrage afin d'approfondir les points les plus techniques de la procédure civile. 3. Une édition à jour des dernières réformes Cette 40eédition intègre les textes les plus récents ayant modifié la procédure civile et l'organisation judiciaire. Elle prend notamment en compte : - le décret relatif aux poursuites stratégiques altérant le débat public du 30 avril 2026 ; - le décret relatif à la contribution pour l'aide juridique du 7 avril 2026 ; - le décret portant réforme de l'injonction de payer du 16 février 2026 ; - le décret relatif à la procédure applicable aux actions de groupe du 30 juillet 2025 ; - le décret portant recodification des modes amiables de résolution des différends du 18 juillet 2025 ; - le décret désignant les tribunaux judiciaires compétents en matière d'action de groupe du 16 juillet 2025. 4. L'expertise d'un auteur de référence Le Code est annoté par Loïc Cadiet, professeur émérite à l'Ecole de droit de la Sorbonne, université Paris-Panthéon-Sorbonne, et ancien membre du Conseil supérieur de la magistrature. Son expertise reconnue en procédure civile garantit une annotation rigoureuse, utile et adaptée aussi bien aux exigences universitaires qu'aux besoins de la pratique judiciaire. 5. Un code autorisé aux examens Clair, complet et richement annoté, le Code de procédure civile 2027 LexisNexis est autorisé aux examens. Il accompagne les étudiants dans la préparation des épreuves de procédure civile, de droit judiciaire privé, de voies d'exécution, d'arbitrage et de modes amiables de résolution des différends. Une 40eédition indispensable Le Code de procédure civile 2027 LexisNexis rassemble l'ensemble des règles applicables devant les juridictions judiciaires : règles communes à toutes les juridictions, règles propres à certaines juridictions, procédures particulières, arbitrage, résolution amiable des différends et exécution des décisions. Accompagné du Code de l'organisation judiciaire, du Code des procédures civiles d'exécution et d'annexes consacrées aux juridictions spécialisées ainsi qu'au droit européen et international, il offre une approche complète, pratique et actualisée de la procédure civile. Enrichi de décisions de justice et de références bibliographiques, il constitue un outil de référence pour analyser les textes, préparer une audience, rédiger un acte, réviser un examen ou approfondir une question de procédure.