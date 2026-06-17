Maths CP, CE1, CE2, CM1, CM2

Bescherelle école maths, LA référence unique pour réussir en mathématiques, dans une nouvelle édition ! Tout le programme de mathématiques à l'école primaire en un seul ouvrage pour accompagner votre enfant dans sa réussite scolaire. L'ouvrage est composé de 5 parties : 1. Nombres : toutes les règles en numération. 2. Calculs : les méthodes pour poser les opérations et calculer mentalement. 3. Grandeurs et mesures : toutes les règles de conversion, de proportionnalité, de calcul d'aires et périmètres. 4. Espace et géométrie : tout sur l'utilisation des outils, les tracés et propriétés des figures, le repérage sur un plan et les déplacements. 5. Résolution de problèmes : pour réexploiter ses connaissances sur les nombres et les opérations en organisant son raisonnement. Avec, pour chaque notion : - Une leçon claire. - Des mémos visuels. - Plus de 500 exercices, classés par niveau, pour s'entrainer et progresser. - En bonus : des vidéos explicatives et des exercices interactifs pour tous les chapitres. Un ouvrage conçu par des enseignants et conforme aux nouveaux programmes.