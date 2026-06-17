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Sudachi - The Demon King Incident Tome 11

Makoto Morishita

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Un récit de fantasy pas comme les autres, qui vous fera passer du rire aux larmes ! De retour à Saisyo, Murabito se prépare à l'inspection annuelle de sa boutique d'items. Un inspecteur de la WISA doit venir réévaluer son rang, en toute discrétion, afin de garantir un jugement impartial. Avec une seule étoile à son actif, la famille Sudachi compte bien mettre toutes les chances de son côté... Parviendra-t-elle à atteindre le rang de 5 étoiles et à participer à la Grande Convention des boutiques d'items ?

Par Makoto Morishita
Chez Nobi Nobi

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Auteur

Makoto Morishita

Editeur

Nobi Nobi

Genre

Shonen/garçon

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Sudachi - The Demon King Incident Tome 11

Makoto Morishita

Paru le 17/06/2026

160 pages

Nobi Nobi

7,20 €

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