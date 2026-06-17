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Teacher in the destruction classroom Tome 6

Kina Kobayashi

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Son objectif : les éliminer... ou les remettre dans le droit chemin ? Désormais en possession du registre de classe de la 2-D, le professeur Solo, alias " Number Zero " , poursuit son enseignement sous l'oeil attentif de Julios Anon, le responsable de niveau des deuxièmes années... Alors qu'il pensait pouvoir enfin souffler après la réussite de ses élèves à l'examen de fin de trimestre, le professeur principal de la 2-D doit déjà faire face à un nouvel événement inattendu... La 2-D parviendra-t-elle à surmonter cette nouvelle épreuve ? Un zeste de GTO, une pincée d'Assassination classroom, mélangez le tout à la sauce Harry Potter : la formule magique d'un shonen énergique et réjouissant !

Par Kina Kobayashi
Chez Nobi Nobi

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Auteur

Kina Kobayashi

Editeur

Nobi Nobi

Genre

Shonen/garçon

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Teacher in the destruction classroom Tome 6

Kina Kobayashi trad. Teddy Dumont

Paru le 24/06/2026

192 pages

Nobi Nobi

7,50 €

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