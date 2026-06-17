Teacher in the destruction classroom Tome 6

Son objectif : les éliminer... ou les remettre dans le droit chemin ? Désormais en possession du registre de classe de la 2-D, le professeur Solo, alias " Number Zero " , poursuit son enseignement sous l'oeil attentif de Julios Anon, le responsable de niveau des deuxièmes années... Alors qu'il pensait pouvoir enfin souffler après la réussite de ses élèves à l'examen de fin de trimestre, le professeur principal de la 2-D doit déjà faire face à un nouvel événement inattendu... La 2-D parviendra-t-elle à surmonter cette nouvelle épreuve ? Un zeste de GTO, une pincée d'Assassination classroom, mélangez le tout à la sauce Harry Potter : la formule magique d'un shonen énergique et réjouissant !