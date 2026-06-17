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Unsung Hero Tome 2

Mizuki Uratani

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LA RENCONTRE ENTRE UN MUSICIEN RATE, DEVENU EMPLOYE D'UNE MAISON DE DISQUES ET UNE JEUNE FILLE AU TALENT BRUT, TROUVEE DANS LA RUE. Ichirô Gomen rêvait autrefois de devenir musicien, mais le voici maintenant en charge de la production d'artistes au sein de la maison de disques Gaia Music. Aussi passionné que maladroit, il tombe par hasard sur Jam Hiiragi, une jeune chanteuse de génie qu'il souhaite absolument lancer ! Déjà débordé par les histoires de contrat, de plan marketing, de recherche d'arrangeur et de préproduction, Gomen doit également gérer la très caractérielle Jam qui ne le lui laisse pas le temps de souffler !

Par Mizuki Uratani
Chez Nobi Nobi

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Auteur

Mizuki Uratani

Editeur

Nobi Nobi

Genre

Seinen/Homme

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Unsung Hero Tome 2

Mizuki Uratani

Paru le 17/06/2026

176 pages

Nobi Nobi

7,20 €

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