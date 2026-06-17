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73 secondes, La catastrophe de la navette Challenger

Nathaniel Legendre, Mattia Crotti

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Le 28 janvier 1986, à 11h38, heure locale, sur le pas de tir du Centre Spatial Kennedy, en Floride, les moteurs de la Navette Challenger sont mis à feu. L'énorme engin va s'arracher au sol, sous les yeux des officiels et des familles, pour se propulser dans l'espace jusqu'à sa mise en orbite autour de la Terre. Elle emmène sept astronautes pour une mission de sept jours. Sept morts, un deuil national, un retentissement mondial : l'impact de l'accident est considérable. Quelle que soit la thèse retenue, l'accident de Challenger ne se résume pas à une défaillance technique imprévisible. Il est le résultat d'une histoire technique, humaine et organisationnelle. Ce Docu-BD fait ainsi la part des différents facteurs et permet de comprendre le processus qui a amené à la catastrophe.

Par Nathaniel Legendre, Mattia Crotti
Chez Editions Petit à Petit

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Auteur

Nathaniel Legendre, Mattia Crotti

Editeur

Editions Petit à Petit

Genre

Divers

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73 secondes, La catastrophe de la navette Challenger

Nathaniel Legendre, Mattia Crotti

Paru le 17/06/2026

128 pages

Editions Petit à Petit

21,90 €

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Scannez le code barre 9782380463996
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