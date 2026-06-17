Vous ne voulez jamais quitter votre chat ? Maintenant, vous n'avez plus à le faire ! Chats Collants est une collection adorable de stickers conçue pour celles et ceux qui ont déjà rêvé d'emmener leur félin partout avec eux. En boule dans votre linge, en promenade parmi vos fleurs... avec plus de 200 stickers joyeux et colorés, illustrés par l'audacieuse Agathe Singer, retrouvez nos amis à moustaches dans toutes les situations, du jardin au cours de yoga. Attention toutefois ! IIs risquent de vous envahir, pour le meilleur... et le meilleur ?