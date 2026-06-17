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#Roman francophone

Chiens perdus sans collier

Gilbert Cesbron

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Années 1950. Alain, Marc, Taka, Olaf et tant d'autres enfants se retrouvent à Terneray, un centre de redressement perdu en pleine campagne, où des chefs et des cheftaines au grand coeur tentent de leur rendre leur dignité. Jeunes de l'Assistance publique, petits délinquants, fils et filles de parents jugés inaptes : la société les a mis à l'écart. Leurs souffrances sont terribles, mais ceux qui les entourent désormais, à l'image du juge pour enfants Lamy, savent les guider et leur apporter, même dans les pires moments, l'amour qui leur a toujours manqué.

Par Gilbert Cesbron
Chez J'ai lu

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Auteur

Gilbert Cesbron

Editeur

J'ai lu

Genre

Littérature française

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Chiens perdus sans collier

Gilbert Cesbron

Paru le 17/06/2026

320 pages

J'ai lu

9,90 €

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