Chiens perdus sans collier

Années 1950. Alain, Marc, Taka, Olaf et tant d'autres enfants se retrouvent à Terneray, un centre de redressement perdu en pleine campagne, où des chefs et des cheftaines au grand coeur tentent de leur rendre leur dignité. Jeunes de l'Assistance publique, petits délinquants, fils et filles de parents jugés inaptes : la société les a mis à l'écart. Leurs souffrances sont terribles, mais ceux qui les entourent désormais, à l'image du juge pour enfants Lamy, savent les guider et leur apporter, même dans les pires moments, l'amour qui leur a toujours manqué.