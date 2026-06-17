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#Roman francophone

Une histoire des trente glorieuses

Didier Pourquery

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Christian est un héros des Trente Glorieuses, décennies inédites pleines d'espoir, de progrès et d'allant. Sa mère meurt très jeune, il est élevé par sa famille maternelle et par un père absent. Apprenti, il veut réussir. Son rêve : accéder à la bourgeoisie. Une utopie programmée, qui lui teint le coeur et l'esprit, et une lutte contre le destin. Christian se marie jeune, apprend un métier " moderne " , devient informaticien, cadre, reprend ses études, lit des livres de management... Le voici chef d'entreprise. Avant qu'il ne se tue au volant, filant vers un rendez-vous sur une route nationale, la nuit. C'est l'histoire éternelle des pères et des fils, des familles magnifiques, compliquées, parfois défaites. C'est l'histoire de Christian, son père, qu'entreprend Didier Pourquery ; et aussi celle d'une époque. Un magnifique récit, pudique et sensible. Benoît Lasserre, Sud Ouest. Un superbe hommage. Laurence Caracalla, Le Figaro magazine.

Par Didier Pourquery
Chez LGF/Le Livre de Poche

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Auteur

Didier Pourquery

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Littérature française

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Une histoire des trente glorieuses

Didier Pourquery

Paru le 17/06/2026

216 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,40 €

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