Abel et le dé du Mage

Abel adore les messages codés et les alphabets. Il a même inventé le sien : l'Alphabel ! Son amie Yousra, toujours partante pour l'aventure, l'entraîne dans la visite clandestine d'une maison vide de leur quartier. Dans une cave secrète, sous les gravats et la poussière, ils découvrent une tombe, sur laquelle sont gravés des mots qu'ils ne comprennent pas. Du latin ? Lors d'une deuxième visite, en déchiffrant un code inscrit sur un serpent de métal, ils tombent sur un petit dé rouge lumineux... C'est le début d'une aventure palpitante qui les emmènera au coeur de Paris.