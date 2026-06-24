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Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman jeunesse

Abel et le dé du Mage

Anne-Gaëlle Balpe, Kim Consigny

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Abel adore les messages codés et les alphabets. Il a même inventé le sien : l'Alphabel ! Son amie Yousra, toujours partante pour l'aventure, l'entraîne dans la visite clandestine d'une maison vide de leur quartier. Dans une cave secrète, sous les gravats et la poussière, ils découvrent une tombe, sur laquelle sont gravés des mots qu'ils ne comprennent pas. Du latin ? Lors d'une deuxième visite, en déchiffrant un code inscrit sur un serpent de métal, ils tombent sur un petit dé rouge lumineux... C'est le début d'une aventure palpitante qui les emmènera au coeur de Paris.

Par Anne-Gaëlle Balpe, Kim Consigny
Chez L'Ecole des Loisirs

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Auteur

Anne-Gaëlle Balpe, Kim Consigny

Editeur

L'Ecole des Loisirs

Genre

Neuf en poche

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Abel et le dé du Mage

Anne-Gaëlle Balpe, Kim Consigny

Paru le 24/06/2026

216 pages

L'Ecole des Loisirs

12,50 €

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