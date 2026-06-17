La BD qui t'aide à te concentrer et à mieux t'organiser

Un livre outil essentiel pour aider les enfants à mieux réussir à l'école. Enfin une BD qui donne de vrais conseils aux enfants pour réussir leur scolarité et développer leurs talents ! L'école engendre un stress considérable chez les enfants mais aussi chez leurs parents. Comment gérer les devoirs, les leçons, les contrôles ? Comment réussir à l'école et s'y sentir bien ? Dans cette BD, 5 personnages attachants vont guider et rassurer le lecteur à travers leurs interrogations, leurs difficultés et leurs besoins. Jimmy adore la musique, Diane veut faire les J. O. , Kyo rêve de devenir mangaka et Inaya, experte en gestion du temps, va tous les coacher ! En plusieurs chapitres et rubriques, le lecteur découvrira comment prendre de bonnes habitudes, gérer ses émotions, maîtriser son rapport aux écrans pour devenir plus efficace... Mais aussi comment surmonter ses échecs et valoriser ses talents. Un album plein d'énergie et bienveillant, pour terminer la primaire en beauté, préparer l'entrée en 6e et réussir son collège ! Un cahier à remplir en fin d'ouvrage, pour aider concrètement le lecteur dans son organisation.