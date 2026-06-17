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Lecture suivie CM Histoires à dévorer

Sylvie Hanot, Sandrine Brou

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Le fichier d'exploitation de la lecture suivie La Plume de Marie accompagne vos élèves de CM dans leur parcours de lecteur et contribue au développement de leur culture littéraire ! Les objectifs pédagogiques : Comprendre un récit initiatique centré sur l'écriture et la construction de soi. Analyser le rôle de l'écriture comme outil d'expression, de réparation et d'émancipation. Mettre en lien lecture et production d'écrits (journal, lettres, textes personnels). Le fichier d'exploitation : Une programmation modulable : 3 semaines d'étude de chaque livre + 2 à 3 semaines de prolongements (production d'écrits, activités-jeux, mises en réseau, évaluation...), avec 2 séances de 30 minutes par semaine. Des fiches enseignant clé en main : compétences travaillées, objectifs de chaque exercice, conseils de différenciation, activités complémentaires autour du livre (mise en réseau) et évaluations. Des activités riches et variées pour une compréhension approfondie de l'oeuvre : activités en autonomie, en groupe ou en collectif, oral et production d'écrits. Pour chaque fiche élève, deux parcours différenciés (niveau et niveau ) et des modalités de travail différentes pour s'adapter aux besoins de tous les élèves de CM1, CM2 ou CM1-CM2. Une correction simple et rapide : une version facsimilée corrigée pour chaque fiche. En + : un espace numérique avec toutes vos ressources au même endroit (avec l'achat des pochettes) : Les albums, les documentaires... à vidéoprojeter pour travailler le rapport textes/images. Les audios des textes pour permettre aux élèves en difficulté d'accéder au contenu littéraire. Une fonctionnalité spécifique dans l'application pour faciliter la lecture des élèves DYS. Les fiches à imprimer et les corrigés à vidéoprojeter.

Par Sylvie Hanot, Sandrine Brou
Chez Nathan

|

Auteur

Sylvie Hanot, Sandrine Brou

Editeur

Nathan

Genre

Français CM1

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Lecture suivie CM Histoires à dévorer

Sylvie Hanot, Sandrine Brou

Paru le 17/06/2026

52 pages

Nathan

25,00 €

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Scannez le code barre 9782095063573
9782095063573
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