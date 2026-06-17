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#Roman francophone

Notre-Dame de Paris

Victor Hugo

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Paris, 1482. La belle Esmeralda danse sur le parvis de Notre-Dame, accompagnée de sa chèvre Djali. Suscitant à la fois le rejet et le désir de ceux qui l'entourent, la jeune bohémienne est convoitée par Phoebus de Châteaupers, un jeune et bel officier, Claude Frollo, un archidiacre mû par un amour défendu et Quasimodo, un sonneur de cloche bossu et difforme. En arrière-plan gronde la clameur du peuple de Paris... TOUT POUR COMPRENDRE - Notes lexicales - Biographie de l'auteur - Contexte culturel et littéraire - Genre de l'oeuvre - Personnages et structure - Chronologie et carte mentale TOUT POUR APPROFONDIR - S'approprier la lecture - Lectures guidées - Vocabulaire dans l'oeuvre - Arts et médias GROUPEMENT DE TEXTES - Esmeralda, stéréotype ou héroïne moderne ?

Par Victor Hugo
Chez Flammarion

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Auteur

Victor Hugo

Editeur

Flammarion

Genre

Collège

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Notre-Dame de Paris

Victor Hugo

Paru le 17/06/2026

2 pages

Flammarion

4,90 €

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Scannez le code barre 9782080151186
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