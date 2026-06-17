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Coloriage Disney Fairies La Magie des fées

Christophe-Alexis Perez

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REDECOUVRE L'UNIVERS MERVEILLEUX DE LA VALLEE DES FEES ! Dans ce livre de coloriage, tu trouveras 45 illustrations tirées des aventures les plus emblématiques de la Fée Clochette et de ses amies, comme la belle Ondine, la courageuse Noa ou encore la lumineuse Iridessa. En quelques battements d'ailes scintillantes, tu pourras explorer des lieux lointains et mystérieux, participer au tournoi des Fées avec Rosélia et Chloé, et même rencontrer la fée pirate Zarina ! Grâce à tes crayons de couleur ou tes feutres, redonne toute la magie à ces pages enchantées !

Par Christophe-Alexis Perez
Chez Hachette

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Auteur

Christophe-Alexis Perez

Editeur

Hachette

Genre

Coloriages adultes

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Coloriage Disney Fairies La Magie des fées

Christophe-Alexis Perez

Paru le 17/06/2026

96 pages

Hachette

14,95 €

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Scannez le code barre 9782017356257
9782017356257
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