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Une visite surprise

Master Spin, Catherine Kalengula

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Mona Furi, la grand-mère de Valentina, vient rendre visite aux élèves de l'école des Licornes, accompagnée d'un ami. Layla découvre avec surprise que celui-ci n'est autre que le précédent chevaucheur de Glacier ! Et ils semblent toujours aussi complices. Sophia essaie de la rassurer, mais Layla s'inquiète. Est-elle vraiment la meilleure partenaire pour Glacier ? La série Netflix L'école des Licornes adaptée en romans ! - Une série pleine de magie et d'émotion. - Pour tous les fans de licornes et d'aventures. - Richement illustré par des images de la série Netflix. Dès 8 ans.

Par Master Spin, Catherine Kalengula
Chez Hachette

|

Auteur

Master Spin, Catherine Kalengula

Editeur

Hachette

Genre

Autres films pour enfants

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Une visite surprise

Master Spin, Catherine Kalengula

Paru le 17/06/2026

96 pages

Hachette

5,90 €

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Scannez le code barre 9782017354949
9782017354949
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