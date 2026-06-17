Une visite surprise

Mona Furi, la grand-mère de Valentina, vient rendre visite aux élèves de l'école des Licornes, accompagnée d'un ami. Layla découvre avec surprise que celui-ci n'est autre que le précédent chevaucheur de Glacier ! Et ils semblent toujours aussi complices. Sophia essaie de la rassurer, mais Layla s'inquiète. Est-elle vraiment la meilleure partenaire pour Glacier ? La série Netflix L'école des Licornes adaptée en romans ! - Une série pleine de magie et d'émotion. - Pour tous les fans de licornes et d'aventures. - Richement illustré par des images de la série Netflix. Dès 8 ans.