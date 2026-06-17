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Versus Tome 6

One, Bose, Kyoutarou Azuma

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Pour sauver Zeyvi, ses amis ont lâché un ours tyran sur le repaire des hors-la-loi. Ils ignoraient cependant que l'animal géant était infecté et ce dernier se transforme vite en super-corrodé inarrêtable ! Désespérés, les hors-la-loi se mettent à prier pour leur salut, sans se douter que Dieu les entendrait... et déciderait d'intervenir ! Pendant ce temps-là, le roi-démon Jachi, toujours à la poursuite de Hallow, tombe sur l'une des usines de production des robots. Et si les machines lui paraissent de prime abord ridiculement faibles, leur capacité phénoménale d'apprentissage change progressivement la donne...

Par One, Bose, Kyoutarou Azuma
Chez Pika Edition

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Auteur

One, Bose, Kyoutarou Azuma

Editeur

Pika Edition

Genre

Shonen/garçon

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Versus Tome 6

One, Bose, Kyoutarou Azuma trad. Frédéric Malet

Paru le 17/06/2026

192 pages

Pika Edition

7,20 €

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Scannez le code barre 9791043308345
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