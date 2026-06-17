Versus Tome 6

Pour sauver Zeyvi, ses amis ont lâché un ours tyran sur le repaire des hors-la-loi. Ils ignoraient cependant que l'animal géant était infecté et ce dernier se transforme vite en super-corrodé inarrêtable ! Désespérés, les hors-la-loi se mettent à prier pour leur salut, sans se douter que Dieu les entendrait... et déciderait d'intervenir ! Pendant ce temps-là, le roi-démon Jachi, toujours à la poursuite de Hallow, tombe sur l'une des usines de production des robots. Et si les machines lui paraissent de prime abord ridiculement faibles, leur capacité phénoménale d'apprentissage change progressivement la donne...