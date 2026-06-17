Jumbo Max Tome 13

Tateo parvient à rejoindre sa chère Kayo, mais celle-ci est rapidement placée sous protection policière par l'inspecteur Osaragi. C'est sur la promesse de se retrouver à nouveau que les deux amants doivent, une fois encore, se quitter... Pendant ce temps, furieuse que son associée Aoi ait été tuée, Kanoko ordonne l'élimination des alliés de Tateo aux deux hommes dont elle s'est assuré l'obéissance : l'ancien policier, Imura, et le directeur de la police de Kobe, Sasamori. Mais l'employeur de Tateo est lui aussi contrarié que Yô ait été blessé, et seule la mort de Kanoko Hojo semble en mesure d'apaiser sa colère. Epaulés par l'inspecteur Osaragi, Tateo et ses camarades décident alors de se rendre à Osaka pour mettre fin au règne de Kanoko sur le commerce du Jumbo Max dans la région du Kansai... Entre Tateo et Kanoko, c'est un véritable combat pour l'honneur qui s'engage !