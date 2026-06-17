Tentatrice. Monstre. GuerrièreOserez-vous affronter la colère d'Aicha ? Au 16e siècle, le Maroc est sous domination portugaise, mais oeuvre dans l'ombre pour recouvrer sa liberté... Aïcha, la fille cadette d'un rebelle, est une combattante-née. Et avoir vu son peuple être tué, humilié, torturé par ses occupants a réveillé la rage qui couve en elle. Une rage qui brûle avec force et s'adresse à l'âme d'Aicha. Seul Rachid, amoureux secret de la jeune fille et chef de la rébellion, sait comment l'apaiser. Mais lorsque la lutte pour la liberté du Maroc atteint des sommets de violence, la créature qui sommeille en Aicha réclame d'être relâchée. Elle a soif d'entendre les cris de ceux qui ont provoqué sa douleur et ne pourra être ignorée.