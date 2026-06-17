Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Roman francophone

La Reine et le Clan

Alexiane Thill

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
La conclusion épique de la saga des MacCoy. Le Code n'est plus. Par la faute d'Henry Campbell, l'Ecosse a basculé dans le chaos. Rien ne semble en mesure d'entraver la marche du duc d'Argyll vers le pouvoir... Rien, sinon des tentatives désespérées. Mais Phèdre et Caleb sont au pied du mur : la guerre doit connaître une issue. Ils n'ont plus d'autre choix que de braver tous les dangers, pour sauver ceux qu'ils aiment, pour offrir à leur fils Xander l'avenir radieux dont ils osent encore rêver. Alors que leurs terres se gorgent de sang, les membres du Clan MacCoy se préparent pour leur dernier combat. Cette nouvelle édition contient un chapitre inédit.

Par Alexiane Thill
Chez Hugo et Compagnie

|

Auteur

Alexiane Thill

Editeur

Hugo et Compagnie

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La Reine et le Clan par Alexiane Thill

Commenter ce livre

 

La Reine et le Clan

Alexiane Thill

Paru le 17/06/2026

608 pages

Hugo et Compagnie

8,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791042903923
9791042903923
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Étienne Klein perd son doctorat après une enquête sur le plagiat de sa thèse “Je suis plus français que toi, parce que moi, j’ai choisi” : dans les allées de Passeurs de Livres Plagiat d'Étienne Klein : des excuses au règlement de comptes Lionnel Astier : “Tout ce qui leur restait, c’était la parole”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.